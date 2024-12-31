إجازة البنوك خلال رأس السنة 2025 تعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب نهاية عام 2024.

إجازة البنوك خلال رأس السنة 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن إجازة البنوك خلال رأس السنة 2025 وذلك لمعرفة التوقيت المحدد لتلك الإجازة وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

موعد إجازة البنوك خلال رأس السنة 2025

وعن موعد إجازة البنوك خلال رأس السنة 2025، فقرر البنك المركزى المصرى، الأحد، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة فى مصر.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس 2 يناير 2025.

ويعتبر موعد إجازة البنوك المصرية في شهر يناير المقبل أول إجازة رسمية مقبلة في العام الجديد 2025 للقطاع المصرفي، مع العلم أن مجلس الوزراء اعتبر رأس السنة الميلادية 2025 ليس إجازة رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص، على أن تبدأ الإجازات الرسمية في عام 2025 لباقي القطاعات بداية من عيد الميلاد المجيد الموافق يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل.

وخلال موعد إجازة البنوك، يُعطّل العمل في كل شبكات البنوك، ولا يكون متاحا سوى المعاملات الرقمية فقط، عن طريق التطبيقات الخاصة بكل بنك، مثل الموبايل البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات أبل باي للتحويلات المالية، وأبل باي للبطاقات.



مواعيد عمل البنوك بعد إجازة رأس السنة 2025

ومواعيد عمل البنوك بعد إجازة رأس السنة 2025 تكون من 8:30 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا، ويمكن استخدام ماكينات الصراف الآلى على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام فى الأسبوع.