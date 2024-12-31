محافظ الإسماعيلية يوافق على بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكة التجفيف "بالكيلو ٢"

وافق اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع شبكة تجفيف المياه الجوفية بمنطقة كيلو٢ (قرية الحجاز)، وذلك لمعالجة مشكلة المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة والقضاء عليها، والتي تعد أحد المشكلات المزمنة في الكيلو ٢.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المديرية بدأت بأعمال المرحلة الثانية لشبكة التجفيف والتي تشمل المناطق الطرفية للمنطقة بجوار زراعات مركز البحوث وبجوار سور الجلاء للتخلص من المياه المتسربة عن الزراعات، والتي تتسبب في تجمعات مياه بالمنطقة السكنية.

ومن الجدير بالذكر، أن مديرية الطرق والنقل كانت قد أنهت أعمال المرحلة الأولى، وتم تشغيل الشبكة منذ عام تقريبًا، واشتملت الأعمال تنفيذ شبكة فلتر بطول نحو ٨ كم، شاملًا خط طرد بطول نحو ١٢٠٠ م على بيارة تجميع، بها عدد ٢ طلمبة لدفع المياه على المسطحات الخضراء؛ للقضاء على مشكلة المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، والاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد.

وتم إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها، بالإضافة للوحة التحكم الكهربائية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية أثناء تنفيذ كافة الأعمال.

ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر أبريل القادم.