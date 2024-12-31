"اعداد خطة الإستعداد للأوبئة بالمستشفيات الجامعية " ورشة عمل بجامعة مدينة السادات

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

شاركت جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية في ورشة عمل عن إعداد خطة الإستعداد للاوبئة بالمستشفيات الجامعية وذلك تحت رعاية الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبرئاسة الدكتورة غاده إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمكافحة العدوي وذلك بحضور كلا من الدكتورة رانيا محمد أبو النصر، مسئولة مكافحة العدوى بالإدارة الطبية، والأستاذة عبير السيد أبو زيد، رئيس هيئة التمريض بالإدارة الطبية ومسئولة الجودة بالإدارة الطبية، جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة شادن معاويه،رئيس جامعة مدينة السادات، وبرئاسة الدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام إسماعيل، المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور محمود عيد، مدير الإدارة الطبية
تناولت ورشة العمل التدريب علي أساسيات وضع خطة الطوارئ والخطوات المتبعة لوضعها  وكيفية الاستعداد  والتعامل مع انتشار الأوبئة المفاجئ سواء كانت الجائحة معروفة مسبقًا أو انتشار لنوع جديد من الجوائح.
 كما تم التدريب علي تكوين فرق الأزمات وفرق التعامل السريع.
 كما تم استعراض الخطط الموضوعة والمنفذة مسبقًا في المستشفيات الجامعية مثال  مستشفيات جامعة عين شمس  التخصصي ومستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفي الفيوم الجامعي التخصصي ومستشفيات جامعة المنصورة ومعهد الأورام جامعة القاهرة
 وقد تم التدريب استعدادًا لوضع الخطة المركزية للمستشفيات الجامعية وذلك من أجل النهوض بمنظومة الإستعداد والجاهزية لمواجهة الأمراض المعدية والأوبئة
 ذلك وقد تم الاتفاق علي تشكيل لجان إقليمية لعمل الخطة المركزية للمستشفيات الجامعية والتي سيتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية لتعميمها على جميع الجامعات المصرية.

الأعلى للمستشفيات الجامعية هشام إسماعيل محافظة المنوفية مدينة السادات بمحافظة المنوفية مكافحة العدوى

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