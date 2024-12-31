الفرنسي جول كوندي الأكثر مشاركة مع برشلونة في 2024

برشلونة
برشلونة

أنهى المدافع الفرنسي جول كوندي عام 2024 كأكثر لاعبي برشلونة مشاركة في المباريات بجميع المسابقات، ليؤكد دوره المحوري في صفوف الفريق الكتالوني.

الفرنسي جول كوندي الأكثر مشاركة مع برشلونة في 2024

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، شارك كوندي في 54 مباراة خلال العام، توزعت بين الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

وأثبت المدافع الفرنسي حضوره القوي بمشاركته في 37 مباراة بالدوري من أصل 38، إلى جانب 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا و6 مباريات محلية أخرى.

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بلغ إجمالي دقائق اللعب لكوندي 4،643 دقيقة، متصدرًا قائمة اللاعبين الأكثر تواجدًا على أرض الملعب. وجاء خلفه كل من:

• روبرت ليفاندوفسكي بـ4،143 دقيقة.

• ب أو كوبارسي بـ3،897 دقيقة.

• لامين يامال بـ3،560 دقيقة.

• رافينيا بـ3،199 دقيقة.

تميز كوندي بتعدد أدواره الدفاعية، حيث لعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، مما جعله عنصرًا لا غنى عنه خاصة في ظل الإصابات التي عانى منها الفريق. وعلى الصعيد الهجومي، سجل كوندي 3 أهداف وقدم 2 تمريرات حاسمة، ليؤكد شمولية أدائه.

مع دخوله عام 2025، يبدو أن كوندي سيواصل دوره كدعامة أساسية لخطط برشلونة تحت قيادة المدرب هانز فليك، مع طموح بمواصلة تحقيق الأرقام والإنجازات مع الفريق الكتالوني.

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