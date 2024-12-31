نائب محافظ الجيزة يتفقد قرى منشأة القناطر للوقوف على مستوى الخدمات والارتقاء بها

أخبار مصر
ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

اجرى ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة موسعة بمركز
منشأة القناطر، وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، قرى الجلاتمة وبهرمس وذات الكوم وأبو غالب، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات، مشددا على استمرار رفع مستوي النظافة.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق قرى المركز.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والتوسعة بطريق بهرمس ذات الكوم بداية من قرية الجلاتمة حتى الكوبري العلوي بنكلا تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق وذلك لأستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد الوحدة الصحية بقرية أبو غالب لمتابعة انتظام سير العمل داخل الوحدة الصحية مشددا على توفير أفضل رعاية للمرضى.

رافق نائب محافظ الجيزة، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والمهندسة نجوى السعيد
مدير مديرية الطرق، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة 
ومسؤولي شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمصرية للاتصالات والشركات المنفذة للأعمال.

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