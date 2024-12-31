اتحاد ألعاب القوى يحتفي بإنجازات البطلة أسيل أسامة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

التقى العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالبطلة أسيل أسامة، لاعبة نادي سموحة، التي حققت إنجازًا استثنائيًا بتحطيم الرقم القياسي في رمي الرمح تحت 18 سنة، ثم تحطيم رقمها الشخصي في بطولة الدرجة الأولى لتسجل رقمًا جديدًا تحت 20 سنة.

اتحاد ألعاب القوى يحتفي بإنجازات البطلة أسيل أسامة

وخلال اللقاء، أعرب العميد حاتم فودة عن فخره الكبير بإنجازات اللاعبة، ووجه الشكر للكابتن سمية الشهاوي، المدربة الدولية لألعاب القوى بنادي سموحة، على جهودها المبذولة لتطوير مهارات اللاعبة والوصول بها إلى مستويات متقدمة.

كما أكد رئيس الاتحاد على أهمية التحضير الجيد للاعبة ضمن المنتخب القومي استعدادًا للبطولات الدولية القادمة، بما في ذلك بطولة العالم للشباب 2026، مع استمرار العمل لتحقيق أعلى مستوى استعداد لأولمبياد 2028.

واختتم اللقاء بتشجيع اللاعبة والمدربة على مواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الدولية

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