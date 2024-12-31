حصاد الرياضة 2024.. 5 هدافين "ملوك" الدوري المصري

عام حافل بالأهداف والإنجازات، لمهاجمي أندية الدوري المصري الممتاز في 2024.

إحصائيات الدوري 2023/2024

وسام أبو علي سجل مع الأهلي 18 هدف حسم لقب الهداف

فيستون ماييلي سجل مع بيراميدز 17 هدف

حسام أشرف سجل مع بلدية المحلة 14 هدف

مصطفى زيكو سجل مع زد 12 هدف

حسام حسن سجل سموحة مع 12 هدف

كريستوفاو مابولولو سجل مع الاتحاد السكندري11 هدف

صديق أوجولا سجل سيراميكا كليوباترا 11 هدف

ياو أنور سجل مع الإسماعيلي \ البنك الأهلي 11 هدف

محمد سالم سجل مع المقاولون العرب 11 هدف

أحمد مصطفى زيزو سجل مع الزمالك 9 اهداف

شادي حسين سجل مع زد 9 اهداف

يوسف أوباما سجل مع الزمالك 8 اهداف

أحمد ياسر ريان سجل مع سيراميكا كليوباترا 8 اهداف

أحمد بلحاج سجل مع الجونة/سيراميكا 8 أهداف

إمام عاشور سجل مع الأهلي 8 أهداف

أحمد قندوسي سجل مع سيراميكا كليوباترا 8 أهداف

فخري لاكاي سجل مع بيراميدز 8 أهداف

ميدو جابر سجل مع المصري 8 أهداف

عبد الرحمن مجدي سجل مع الإسماعيلي 8 أهداف

أحمد أمين أوفا سجل مع إنبي/المقاولون العرب 8 أهداف

عبد الرحمن البانوبي سجل مع زد 8 أهداف

محمود كهربا سجل مع الأهلي 7 أهداف

بيرسي تاو سجل مع الأهلي 7 أهداف

كريم بامبو سجل مع البنك الأهلي 7 أهداف

أسامة فيصل سجل مع البنك الأهلي 7 أهداف

عبد الله السعيد سجل مع الزمالك/بيراميدز 7 أهداف

فخر الدين بن يوسف سجل مع المصري 7 أهداف

عمرو ناصر سجل مع فاركو 7 أهداف

فادي فريد سجل مع سموحة 7 أهداف

سيف الدين الجزيري سجل مع الزمالك 7 أهداف

أحمد عاطف سجل مع موديرن فيوتشر 7 أهداف

بنجامين بواتينج سجل مع الاتحاد 6 أهداف

إبراهيم عادل سجل مع بيراميدز 6 أهداف

مصطفى فتحي سجل مع بيراميدز 6 أهداف

إجمالي الأهداف: 730 هدفًا.

الأهلي بطل الدوري بـ85 نقطة، بيراميدز وصيفًا بـ79، الزمالك ثالثًا بـ56 نقطة.

الفرق الهابطة: بلدية المحلة، المقاولون، الداخلية.

