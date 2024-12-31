وزير الأوقاف يستقبل ممثل سلطان البهرة بمقر الوزارة

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مفضل محمد حسن، ممثل سلطان البهرة بالهند، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الوزير، بالضيف الكريم، مشيدًا بالعلاقات الطيبة بين الجانبين، مؤكدًا أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف وطائفة البهرة في مصر؛ معربا عن شكره وامتنانه للمساهمات الجليلة التي تقدمها الطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية في القاهرة، إضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تنفذها الطائفة في مختلف مناطق مصر.

وأشاد مفضل محمد حسن، في كلمته بالجهود المباركة التي تبذلها وزارة الأوقاف، في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها الإسلام، مشيدًا بالدور البارز لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد مفضل، تقديره العميق للجهود التنموية المستمرة التي تشهدها مصر، معبرًا عن سعادته بمشاركة الطائفة في مشروعات إعمار بيوت الله -عز وجل-، كما عبر عن عزمه تعزيز التعاون مع الوزارة في هذا المجال.

واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين أهمية تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات الدينية والتنموية التي تشهد اهتمامًا غير مسبوق في مصر لخير الناس أجمعين.