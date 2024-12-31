حصاد البرلمان 2024.. إنجازات مجلس النواب على صعيد الدبلوماسية البرلمانية

شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2024 نشاطًا فاعلًا في مجال الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، في عدد من المؤتمرات البرلمانية العربية والدولية، تضمنت:

-المؤتمر السادس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية.



-الجمعيتين الـ 148 والـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي.



-المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس.



-المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى مشاركة مجلس النواب بوفود برلمانية في أعمال عدد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية المتخصصة.

واستكملت الشعبة البرلمانية للمجلس نشاطها الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية، حيث حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.

كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال هذا العام عددًا من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤى تجاه القضايا والشواغل الدولية والإقليمية.