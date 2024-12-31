المنشاوي يترأس اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد لمتابعة أعمال تطويره





عقد مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة النادي؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخطة التطويرية للنادي، ومناقشة أجندة أنشطة النادي خلال أجازة نصف العام الدراسي.

وفي مستهل أعمال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ على أهمية التعاون، والتشاور، والعمل الجماعي المنظم، الذي يفضي إلى الوصول إلى أفكار مبتكرة، تسهم في الإرتقاء بالخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة علي تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة، والخدمات المقدمة لأعضاء النادي في مختلف المجالات، ليقوم بدوره في إثراء الحياة الجامعية، وتعزيز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأعرب الدكتور المنشاوي؛ عن تقديره لمساعي أعضاء مجلس إدارة النادي في العمل المخلص لتطوير أداء النادي وتفعيل دوره، وأثنى على جهودهم الموصولة في تطوير خطط النادي، وبرامجه، ومواصلة تنفيذها بفعالية.

وناقش الإجتماع؛ مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في الخطة التطويرية للنادي، لرفع كفاءته، وتطويره، حيث تم التوجيه بمخاطبة الشئون الهندسية؛ لصيانة، وإصلاح، ودهان الشمسيات الموجودة بحديقة النادي، وشراء صواعق ناموس للحديقة، وسخانات لدورات المياه، وتجهيز المسجد بكافة المستلزمات من فرش وأجهزة تكييف، كما ناقش الإجتماع؛ آليات تعزيز الأنشطة الثقافية لأعضاء النادي خلال فترة أجازة نصف العام.

وثمن أعضاء مجلس إدارة نادي الجامعة؛ الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة؛ للإنتهاء من الخطة التطويرية للنادي؛ ليكون واجهة مُشرفة تليق بإسم جامعة أسيوط، وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز العلاقات الاجتماعية والأسرية، وإعداد البرامج الترفيهية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

حضر الإجتماع؛ أعضاء من مجلس إدارة النادي، وهم: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور عمرو سيد حسن أحمد (أمين الصندوق)، والدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، والدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، والدكتورة شروق جمال محمد علي، والأستاذ عبدالهادي حسن مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة، والأستاذ محمد جابر المدير الإداري للنادي.

وعقب الإجتماع؛ قام الدكتور أحمد المنشاوي- وأعضاء مجلس إدارة النادي- بجولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال التطوير والتجديد التي تتم بممرات النادي وحديقة الأطفال.