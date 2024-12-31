وزير الأوقاف يعزي وزير الخارجية في وفاة شقيقه

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وفاة شقيق وزير الخارجية
وفاة شقيق وزير الخارجية المصري

نعى وزير الأوقاف أ. د أسامة الأزهري اليوم الثلاثاء، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في وفاة المغفور له -بإذن الله- شقيقه محمد أحمد عبد العاطي، وقدَّم وزير الأوقاف خلال اتصالًا هاتفيًّا خالص تعازيه وصادق مواساته. 

أعرب وزير الأوقاف عن بالغ حزنه لهذا المصاب، مشيدًا بمناقب الفقيد ودوره الطيب في حياته، كما تقدم الوزير بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الكريمة.

واختتم الوزير عزاءه بالدعاء للفقيد، سائلًا الله -عز وجل- أن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يجعل مثواه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.. 

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