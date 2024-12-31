عودة الشناوي.. قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي تستعد للسفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة مارسيل كولر

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزء علاء

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة

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الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - محمود كهربا - سمير محمد.

فيما تم استبعاد كلً من:

مصطفى مخلوف ويوسف أيمن وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر  ورضا سليم ومحمد عبد الله.
 

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