النيل للإعلام بالفيوم يستضيف اللقاء التشاورى الأول حول الأزمات والكوارث

استضاف مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات، اللقاء التشاورى الأول حول الأزمات والكوارث ودور المجتمع المدنى فى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والذى تنفذه جمعية المحافظة على البيئة بالفيوم بالتعاون والشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية ( رائد) بالقاهرة.



عقد اللقاء برعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وشارك فيه مدير مركز السيطرة والأزمات بديوان عام محافظة الفيوم، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم وممثلى الجهات التنفيذية مديرية الصحة، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، إدارة شئون البيئة وإدارة العلاقات العامة بديوان المحافظة، المجلس القومى للمرأة، فرع جهاز شئون البيئة وفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفيوم.



وذلك وبحضور ايهاب محمود مديرعام جمعية المحافظة على البيئة ومقرر عام المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بالفيوم

، فريق مركز النيل للإعلام ا محمد هاشم مدير المركز، حنان حمدى مدير البرامج بالمركز.



تناول اللقاء التعريف بقضية الأزمات وآليات التعامل معها ودور الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى فى التعامل مع الأزمات.



وقد أشار ايهاب محمود أن هذا اللقاء ياتى ضمن خطة عمل المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بالفيوم لوضع خطط واستراتيجيات التعامل مع قضايا البيئة والتنمية داخل محافظة الفيوم مشيرا إلى إنه لقاء تشاورى يعقبه لقاءات أخرى لكيفية اعداد ووضع خطة لمشاركة المجتمع المدنى للصمود والتعامل مع الأزمات والكوارث فى المجتمعات المحلية

هذا وقد تناول اللقاء أيضا عرض لدور الجهات المشاركة ورؤية كل جهة فى التعامل مع الأزمات وبحث إمكانية التعاون والتنسيق فيما بينهم.

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