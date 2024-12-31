الجمعية العمومية للزراعيين بالفيوم تطالب بزيادة المعاشات

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جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية للزراعيين

طالب أعضاء الجمعية العمومية للزراعيين فى محافظة الفيوم، بضرورة زيادة المعاشات والانتظام فى صرفها، خاصة وإنه ا تتأخر للمحالين إلى المعاش لمدة تصل إلى خمس سنوات وضرورة تعديل قانون نقابة المهن الزراعية والعمل على زيادة الرسوم وتنمية موارد النقابة.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد ظهر اليوم بمقر النقابة فى مدينة الفيوم برئاسة الدكتور علاء شيلابى، نقيب الزراعيين بالمحافظة وحضره اسامه دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ومصطفى رمضان، وكيل وزارة الطب البيطرى والدكتور على سعد، نقيب الاطباء البيطريين بالمحافظة.


فى بداية اللقاء تم عرض فيديو عن انجازات النقابة فى الثلاثة اعوام الاخيرة  
 

وأكد الدكتور علاء شيلابى، ان الزراعيين يتواجدون فى 36 مصلحة حكومية بالاضافة إلى القطاع الخاص، وأن هناك ثلاث  موارد اساسية للنقابة وهى الاشتراكات والرسوم المقررة بالاضافة إلى اصول النقابة، مضيفا إنه تم استرداد 11 اصل من بينها 10 افدنة على ساحل بحيرة قارون من المقرر ان يتم اقامة نادى للزراعيين بها على مساحة ثلاثة افدنة بالاضافة إلى اقامة منتجع سياحى على باقى المساحة بالاشتراك مع احد الشركات المتخصصة.


واشار المهندس حسام السيد امين عام النقابة فى الفيوم إلى ان عدد اعضاء الجمعية العمومية للزراعيين بالفيوم بلغ 9500 عضو وهم يعملون فى القطاع الحكومى مثل الزراعة والطب البيطرى والتموين والتربية والتعليم والجامعة وغيرها.


وفى نهاية الاجتماع تم فتح حوار مفتوح مع اعضاء النقابة والذين تنوعت مطالبهم بين زيادة الرسوم وتنمية موارد النقابة وزيادة المعاشات والانتظام فى صرفها واهمية تعديل قانون نقابة المهن الزراعية وصيانة مقر النقابة فى مركزى سنورس وابشواى.

 

 

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الفيوم الجمعية العمومية الزراعيين زيادة المعاشات النقابة العامة للزراعيين بالفيوم

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