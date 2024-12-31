لبحث تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية للإعلاميين.. رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في إطار الاهتمام بالتدريب الإعلامي للعاملين في مجال الإعلام وفق أعلى معايير الجودة، التقى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة منى الحديدي عضو المجلس، والمهندس أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتم خلال اللقاء مناقشة وبحث تنفيذ سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية خلال الفترة القادمة لتطوير وتعزيز مهارات الكوادر الإعلامية العاملة بالمؤسسات الإعلامية المصرية، لمواكبة الإعلام الحديث.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أهمية التدريب كعملیة أساسية وحیویة تحتاج إليها المؤسسات الإعلامية؛ نظرًا للتطورات الكبيرة التي يشهدها مجال الإعلام على مستوى المنطقة والعالم، لرفع وتطوير أداء الإعلاميين.

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