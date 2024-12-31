فوز القناطر وهليوبوليس وتعادل اسكو ومدينة نصر وخسارة القومي بالقسم الثالث

أقيمت اليوم مباريات الأسبوع السادس بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025 حيث واصل القناطر الخيرية سلسلة انتصاراته بفوزه خارج ملعبه على سبورتنج كاسل بخماسية دون مقابل.

سجل أهداف المباراة كلًا من ابراهيم وجيه (هدفين) ومحمد نصر وأحمد عرفة ومحمد شعبان.

ويواصل قليوب عروضه القوية اثر فوزه على حساب فريق ليفيلز بهدف دون مقابل، سجله اللاعب سيد مخيمر.

و فاز هليوبوليس خارج ملعبه على حساب قها، بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل أهداف المباراة كلًا احمد حسين (هدفين) وعمر غسان، بينما سجل هدف قها اللاعب ابراهيم محسن من ركلة جزاء.

إما عن باقى النتائج، فجاءت كالاتي:

رع 2-1 بطا

اسكو 0-0 الطيران

مدينة نصر 1-1 النصر للتصدير

المرج 1-2 المطرية

القومي 1-2 بهتيم

بينما حصل فريق طوخ على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- القناطر الخيرية 29 نقطة

2- قليوب 26 نقطة

3- هليوبوليس 22 نقطة

4- ليفيلز 18 نقطة

5- مدينة نصر 16 نقطة

6- رع 15 نقطة

7- المطرية 15 نقطة

8- المرج 14 نقطة

9- الطيران 14 نقطة

10- إسكو 12 نقطة

11- قها 12 نقطة

12- بطا 11 نقطة

13- بهتيم 11 نقطة

14- طوخ 10 نقاط

15- النصر للتصدير 9 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي دون نقاط