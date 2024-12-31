ننشر شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية للعاملات بمحليات بني سويف

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محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

أعلنت وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة بني سويف، عن تنظيم مسابقة لاختيار الأمهات المثاليات من بين العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها، وذلك تأتي هذه المسابقة تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع المحافظة، وتهدف إلى تعظيم دور الأم العاملة وتقدير جهودها في العمل والأسرة. 

 

حددت محافظة بني سويف، شروط التقديم للمسابقة، وتشمل أن تكون المتقدمة إحدى العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمة التابعة لها، وألا يقل سن المتقدمة عن 55 عامًا، وأن تكون متميزة في عملها وأدت دورها في تربية أبنائها ورعايتهم، وأن تكون الأم قد استطاعت دمج أحد أبنائها في المجتمع في حال وجود إعاقة. 

 

وطلبت محافظة بني سويف، من الراغبات في المشاركة تقديم مجموعة من الأوراق تشمل طلبًا باسم السكرتير العام للمحافظة يحتوي على البيانات الشخصية وقصة الكفاح، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصور من شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي، بالإضافة إلى إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج. 

 

كما يُطلب تقديم إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل وبيان حالة وظيفية مختوم، وصورة شخصية حديثة، وشهادة التأهيل في حال كانت الأم أو أحد أبنائها من ذوي الإعاقة، وإقرار قانوني بعدم وجود صلة قرابة بين المتقدمة وأعضاء لجنة التحكيم. 

 

تستمر وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة بني سويف، في استقبال طلبات التقديم حتى يوم 15 فبراير 2025، على أن يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى مكتب وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة.

 

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