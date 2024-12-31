عاجل.. التعليم تصدر خطابا بشأن مواعيد اختبارات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة



أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، هام وعاجل للمديريات التعليمية بموعد الاختبارات الشهرية لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية للابتدائي والإعدادي والثانوي للفصل الدراسي الثاني 2024/2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بدء الاختبار الشهري الأول "شهر مارس" بدء من يوم الأحد 9 مارس وحتى يوم الأحد 16 مارس 2025، والاختبار الشهري الثاني "إبريل" من يوم الثلاثاء 22 إبريل وحتي يوم 30 إبريل 2025.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار الشهري لمارس 2025، يشمل ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول "من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني" وحتى بداية الأسبوع الخامس، وبالنسبة لشهر إبريل 2025، فيما تم تدريسه من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني، أما بشأن التقييمات الأسبوعية فيتم إجراءها أسبوعيا في الوقت المحدد.



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية دور ثان 2025، موضحة أنه بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق يوم 26 يوليو للطلاب من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، أما بالنسبة لطلبة الشهادة الإعدادية تبدأ من الأحد 3 أغسطس امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.