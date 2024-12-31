عاجل.. التعليم تصدر خطابا بشأن مواعيد اختبارات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة

أخبار مصر
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، هام وعاجل للمديريات التعليمية بموعد الاختبارات الشهرية لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية للابتدائي والإعدادي والثانوي للفصل الدراسي الثاني 2024/2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بدء الاختبار الشهري الأول "شهر مارس" بدء من يوم الأحد 9 مارس وحتى يوم الأحد 16 مارس 2025، والاختبار الشهري الثاني "إبريل" من يوم الثلاثاء 22 إبريل وحتي يوم 30 إبريل 2025.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار الشهري لمارس 2025، يشمل ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول "من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني" وحتى بداية الأسبوع الخامس، وبالنسبة لشهر إبريل 2025، فيما تم تدريسه من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني، أما بشأن التقييمات الأسبوعية فيتم إجراءها أسبوعيا في الوقت المحدد.


كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية دور ثان 2025، موضحة أنه بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق يوم 26 يوليو للطلاب من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، أما بالنسبة لطلبة الشهادة الإعدادية تبدأ من الأحد 3 أغسطس امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

Messenger_creation_9ED6B92B-53E1-4A8A-98E0-FF3623918EC7
Messenger_creation_9ED6B92B-53E1-4A8A-98E0-FF3623918EC7
اختبارات الشهادة الاعدادية اختبارات الشهر الاختبارات الشهرية لصفوف التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الثانوية الثانوية العامة الشهادة الإعدادية والثانوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

جاريث ساوثجيت: عائلتي لن ينادوني بلقب "سير" في المنزل

نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوفاء بالالتزام الوطني خلف قيادتنا الحكيمة

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26

تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

استمرت 6 شهور وانتظم فيها 25 مدربًا.. ختام الرخصة التدريبية الأفريقية للمدربين المصريين

الإمارات تعلن نجاح عمليات تجميد أنسجة الخصية لـ 4 أطفال