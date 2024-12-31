قوافل مساعدات سعودية جديدة تصل إلى غزة

السعودية
قوافل المساعدات الإغاثية
قوافل المساعدات الإغاثية لغزة - أرشيفية

وصلت قوافل مساعدات سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة، أمس، مكونة من 31 شاحنة محملة بـ 4،494 حقيبة إيواء، موجهة لدعم سكان مدينة غزة والنازحين من محافظة شمال القطاع.
وتحتوي حقائب الإيواء على المستلزمات الضرورية التي تلبي الاحتياجات اليومية للأسر، مثل الأغطية، والفُرش، وأواني الطهي، وأوعية المياه، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، بهدف مساعدة السكان على مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتأتي هذه القوافل، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وسيبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، بتوزيع هذه المساعدات بشكل فوري على الأسر النازحة في شمال القطاع، للتخفيف من معاناتهم في ظل البرد القارس والحصار المستمر.

يذكر، أن مدينة غزة تشهد موجة نزوح كبيرة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في محافظة شمال القطاع منذ أكثر من شهرين؛ ما فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في قلب المدينة.

 

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