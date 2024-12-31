روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال ضابط رفيع وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية

تقارير وحوارات
حرب أوكرانيا وروسيا
حرب أوكرانيا وروسيا

أعلنت السلطات الروسية إحباط محاولة اغتيال استهدفت ضابطًا رفيع المستوى في الجيش الروسي، قالت إن أوكرانيا خططت لها بعناية.


يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الأمنية على عدة جبهات، بما في ذلك تقارير عن اشتباكات بين القوات الروسية والكورية 
الشمالية.


خيوط المؤامرة

كشفت الاستخبارات الروسية (FSB) عن تفاصيل العملية، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة الاغتيال قبل تنفيذها بساعات.

وأوضحت أن الخطة تضمنت استخدام عبوة ناسفة زرعت في طريق موكب الضابط المستهدف، دون الكشف اسمه أو منصبه لدواعٍ أمنية.

وأكدت الاستخبارات الروسية أن المحاولة تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي تتهم أوكرانيا بتنفيذها لتعطيل القيادة العسكرية الروسية.

وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط خلايا أوكرانية مدعومة من الخارج، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة لحماية المسؤولين العسكريين والمدنيين.

تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية

في سياق متصل، تصاعدت التوترات بين روسيا وكوريا الشمالية بعد تقارير عن اشتباكات على الحدود الشرقية.

وأفادت مصادر عسكرية روسية بأن القوات الكورية الشمالية خرقت الحدود الروسية في منطقة الشرق الأقصى، مما أدى إلى مواجهات محدودة بين الطرفين.

وأشارت التقارير إلى أن الحادثة تأتي على خلفية تصاعد النزاع الإقليمي في المنطقة، حيث تسعى كوريا الشمالية إلى تعزيز نفوذها وسط ضغوط دولية متزايدة.

ردود فعل وتحذيرات

اتهمت موسكو كييف بمحاولة زعزعة استقرار الجبهة الداخلية الروسية من خلال استهداف شخصيات عسكرية بارزة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن هذه العمليات لن تؤثر على عزيمة روسيا في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية.

من جهة أخرى، حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن أي تصعيد من كوريا الشمالية سيقابل برد حازم، مؤكدة أن أمن الحدود الروسية يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

تداعيات محتملة

يأتي هذا التطور في وقت حساس تشهد فيه روسيا ضغوطًا متزايدة على جبهات متعددة، من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات في الشرق الأقصى.

ومع استمرار التصعيد، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الصراع، مما يضع المنطقة على حافة مواجهة جديدة قد تكون لها تداعيات دولية خطيرة.

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