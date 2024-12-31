تعرف على إيرادات أمس لفيلم بضع ساعات في يوم ما

يتنافس في دور العرض السينمائي هذا الموسم الشتوي مجموعة من الأفلام المميزة، أبرزها: الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، بضع ساعات في يوم ما، ومين يصدق، ويستعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية أبرز الإيرادات الخاصة بفيلم بضع ساعات في يوم ما.

و حقق فيلم بضع ساعات في يوم ما نجاحًا كبيرًا في السينمات المصرية، حيث تمكن من تحقيق إيرادات بلغت 1،155،667 جنيه في ليلة عرضه الأولى، الفيلم من بطولة هشام ماجد ومحمد سلام، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد الشرنوبي، كريم فهمي، ومايان السيد.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن. وتدور أحداثه حول مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع مصائرها بشكل غير متوقع، مما يجذب الانتباه للأحداث الإنسانية التي يتناولها العمل في إطار درامي كوميدي.



من ناحية أخرى حقق فيلم الحريفة إيرادات بلغت 1،010،181 جنيه في شباك التذاكر أمس، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد أن تصدر شباك التذاكر في الأيام السابقة.

الفيلم يضم مجموعة من النجوم الشباب مثل نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبو سعدة، وسليم الترك، العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد ظهور عدد من نجوم الفن كضيوف شرف مثل آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى مشاركة مميزة من نجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين.