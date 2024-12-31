تعرف على موعد طرح الحلقات الثالثة والرابعة من موضوع عائلي

يتم عرض الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل موضوع عائلي 3 غدًا الاربعاء، الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني وعدد كبير من النجوم، الحلقات ستُعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.



طاقم عمل مسلسل موضوع عائلي 3

مسلسل موضوع عائلي 3 هو مسلسل كوميدي من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، الجزء الثالث يضم النجم ماجد الكدواني في دور البطولة، بالإضافة إلى نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، ومحمد القس، هذا الجزء يشهد أيضًا مشاركة الفنانة رانيا يوسف. يتميز المسلسل بالأجواء الكوميدية، حيث يتم تناول مواقف حياتية عائلية بطريقة فكاهية، مع إضافة لمسات جديدة للجزء الثالث.

البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث



قصة وأحداث مسلسل موضوع عائلي 3

في الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي 3، تدور الأحداث حول ظهور ابنة خال إبراهيم، الذي يلعب دوره النجم ماجد الكدواني، بعد غياب سنوات عن التواصل معه، حيث تعود هذه الشخصية بهدف الانتقام، حيث تقوم بسرقة عقود الشقة التي يسكن فيها إبراهيم وتقوم بطرده منها.

وقد تمكن المسلسل من تصدر نسب المشاهدة في مصر، عبر منصة "شاهد VIP"، حيث احتل المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرح الحلقات الأولى من الموسم الثالث.