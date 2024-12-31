استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

حوادث
استعدادات أمنية
استعدادات أمنية


رفعت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، لعام 2025، لتوفير المناخ الآمن لهم والتصدي لكل ما يعكر صفو الاحتفالات.
 

وقامت أجهزة وزارة الداخلية، بتنفيذ خطط أمنية محكمة تتبلور محاورها في تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية وتكثيف الخدمات والدوريات الأمنية بمحيط تلك المنشآت لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام فضلًا عن تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية من خلال نشر الخدمات والأقوال المرورية والاستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة وسيارات الإغاثة المرورية مدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية للربط مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لمواجهة حالات الطوارئ وسرعة التعامل معها.
 

كما تم الدفع بخدمات أمنية وتحقيق انتشار مكثف وانتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ ومن بينها عناصر الشرطة النسائية المؤهلة بأماكن تجمعات المواطنين وأماكن الاحتفالات والحدائق العامة والرحلات النيلية ووسائل النقل العام لحفظ النظام والأمن العام.
 

وحرصت وزارة الداخلية، على التواجد الميداني للمستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية والتأكيد على الجاهزية التامة واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والاهتمام بالمظهر الانضباطي لكافة العناصر المشاركة في عمليات التأمين، والتشديد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين.
 

يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية.

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