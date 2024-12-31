بأسلوب المغافلة.. قرار قضائي المتهمين بسرقة شركة في التجمع الأول

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمين بسرقة شركة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وبحوزتهما تم العثور على كمية من الأسلاك الكهربائية تزن 150 كجم "مجهولة المصدر". وبمواجهتهما، اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
ياتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

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