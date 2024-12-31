حادث مروع.. التصريح بدفن جثة شاب دهسته سيارة مسرعة بالتجمع

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعدما دهسته سيارة مسرعة بحادث مروع، أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.


وبالفحص تبين أثناء عبور شخص يدعي م. م 33 سنة الطريق في منطقة التجمع الخامس، صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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