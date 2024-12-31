غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. استمرار حبس تاجري عملة في القاهرة

حوادث
الاتجار بالنقد
الاتجار بالنقد


قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين بالقاهرة بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى  15 يوما علي ذمة التحقيق.


 

اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

حوادث الفجر الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الجريمة المنظمة الأموال العامة

مواد متعلقة

سائق يتحرش بسيدة بشوارع مدينة نصر.. وتطور جديد ضده

طلب التحريات في ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة قبل موسم الحج 

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

رخصة مزورة.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا

قبل رأس السنة.. ليلة سقوط 13 لصا بقبضة الأمن بالقاهرة

سحب 1376 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوفاء بالالتزام الوطني خلف قيادتنا الحكيمة

تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

استمرت 6 شهور وانتظم فيها 25 مدربًا.. ختام الرخصة التدريبية الأفريقية للمدربين المصريين

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

جاريث ساوثجيت: عائلتي لن ينادوني بلقب "سير" في المنزل

غدًا.. دور العرض المصرية تستقبل فيلم فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26