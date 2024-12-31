سائق يتحرش بسيدة بشوارع مدينة نصر.. وتطور جديد ضده

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قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق سيارة بإحدى شركات النقل الذكي لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بتضررها من سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة رفقته.


وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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