محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات تزامنًا مع الإحتفال بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية ورفع درجة الإستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وكافة القطاعات، وذلك تزامنًا مع إحتفالات الكريسماس وقرب إحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين في هذه المناسبات، مع ضمان تأمين المنشآت الحيوية والكنائس والمرافق العامة وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة الموقف بشكل مستمر، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح المحافظ أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، والمناطق المحيطة بالكنائس فضلًا عن تزيين الحدائق ورفع كفائتها لتكون على أهبة الإستعداد لاستقبال المواطنين والزوار مع التأكيد على رفع جاهزية المستشفيات ونشر سيارت الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والحدائق التي تشهد تواجدا كثيفًا من المواطنين مع وضع خطة شاملة لتأمين الطرق لتحقيق السيولة المرورية.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن هذه الاحتفالات هي مناسبة لتوحيد الصفوف وتعزيز روح الإخاء بين أبناء الشعب المصري، داعيًا الجميع إلى المشاركة الإيجابية في هذه المناسبة في إطار من الوحدة الوطنية والمحبة وتعزيز روح التعاون بين جميع الجهات لضمان أن تظل الاحتفالات مناسبة مليئة بالبهجة والسلام لجميع المواطنين.