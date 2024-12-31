طلب التحريات في ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة قبل موسم الحج 



كلفت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بسرعة اجراء التحريات في ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة قبل موسم الحج.

كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة دون ترخيص تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج عمرة وبرامج سياحية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام 5 شركات، ومكتب دون ترخيص، بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.