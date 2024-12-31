محافظة الإسكندرية تعلن عن مناقصات عامة لتوريد احتياجات قسم الإطفاء وورشة المضخات

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محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للشئون المالية إدارة التعاقدات عن طرح مناقصات عامة لتوريد احتياجات أجهزة ومعدات قسم الإطفاء وورشة المضخات وفقًا للمواعيد والشروط المحددة حيث تعقد الجلسة الأولى يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 لشراء الاحتياجات السنوية لأجهزة ومعدات قسم الإطفاء اللازمة لمكافحة الحرائق والإنقاذ والخدمات المتعددة بقيمة تأمين مؤقت 139995. 

 وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه أما الجلسة الثانية فتُعقد يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 لتوريد الاحتياجات السنوية لورشة المضخات ووحدة المياه وتشمل خرطوم مضخة وطقم حنفية حريق وبوردات كيماوية وغيرها بقيمة تأمين مؤقت 60000 جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

وتُتاح كراسات الشروط من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث في مبنى ديوان عام المحافظة بجوار مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف خلال أيام العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجلسة المخصص لكل عملية ويتم سداد التأمين المؤقت طبقًا لطرق السداد الموضحة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية بينما يتم سداد التأمين النهائي بنسبة خمسة في المئة من قيمة العملية.

وتُقدم العطاءات في تمام الساعة 12 ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة في المواعيد المحددة لكل عملية ويمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات دون مقابل من خلال بوابة التعاقدات العامة وتُنفذ الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

1 يناير إدارة التعاقدات إدارة العامة الإدارة العامة للشئون المالية الاسكندرية الادارة العامة التعاقدات العامة الجلسة الثانية الجلسة الأولى الحرائق العقود الحكومية المنتجات المصرية المواعيد المحددة بديوان عام المحافظة خمسة في المئة ديوان عام المحافظة طرق السداد كراسة الشروط والمواصفات محكمة الاستئناف محافظة الإسكندرية يوم الخميس

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