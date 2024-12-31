"بحضور الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة "بدء مراسم تلقى عزاء شقيق وزير الخارجية فى أسيوط
بدء منذ قليل مراسم تلقى عزاء محمد عبدالعاطي شقيق الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية بجمعية الشبان المسلمين بحى غرب أسيوط
وجاء ذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة وشوكت صابر أمين عام الجامعة
وأعرب الدكتور المنشاوي، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان
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