شوارع المنصورة والاندية والكافيهات تستعد للاحتفال بالكريسماس

محافظات
المحلات تتزين في
المحلات تتزين في المنصورة

استعدت مدينة المنصورة بشوارعها والمحال والمطاعم والكافيهات والأندية لاستقبال روادهم مساء اليوم قبل حلول منتصف الليل، ودقات الساعة لتعلن بداية عام ميلادي جديد.

واستعدت الأماكن والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين وأسرهم وأصدقائهم للاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد.

 

حيث اعلنت الاندية الاحتفال  بتشغيل الـ “دى جى ” وإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الهدايا على الأطفال.

 

وكان وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المحافظة  في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري


حيث تمت  أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة

 

وشدد محافظ الدقهلية على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة وتزيينها وإضاءتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز 

الاحتفال بالكريسماس

1000509579
1000509579
1000509582
1000509582
1000509585
1000509585
1000509621
1000509621
1000509624
1000509624
1000509627
1000509627
احتفالات راس السنة الميلادية إطلاق الألعاب النارية الألعاب النارية الشوارع والميادين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة والتجميل طارق مرزوق محافظ الدقهلية شوارع المنصورة مدينة المنصورة

مواد متعلقة

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 31-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الدقهلية

إسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الدقهلية

أسعار التوابل اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في محافظة الدقهلية

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الدقهلية

جامعة المنصورة 2024: حصاد متميز وتَقَدُّم غير مسبوق في التصنيفات الدولية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوفاء بالالتزام الوطني خلف قيادتنا الحكيمة

تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

استمرت 6 شهور وانتظم فيها 25 مدربًا.. ختام الرخصة التدريبية الأفريقية للمدربين المصريين

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

جاريث ساوثجيت: عائلتي لن ينادوني بلقب "سير" في المنزل

غدًا.. دور العرض المصرية تستقبل فيلم فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية في خليجي 26