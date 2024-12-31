شوارع المنصورة والاندية والكافيهات تستعد للاحتفال بالكريسماس

استعدت مدينة المنصورة بشوارعها والمحال والمطاعم والكافيهات والأندية لاستقبال روادهم مساء اليوم قبل حلول منتصف الليل، ودقات الساعة لتعلن بداية عام ميلادي جديد.

واستعدت الأماكن والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين وأسرهم وأصدقائهم للاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد.

حيث اعلنت الاندية الاحتفال بتشغيل الـ “دى جى ” وإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وكان وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المحافظة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري



حيث تمت أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة

وشدد محافظ الدقهلية على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة وتزيينها وإضاءتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز

الاحتفال بالكريسماس

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