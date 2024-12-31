بافيل دوروف: مستخدمو "تلغرام" الروس يتمتعون بحرية أكبر من نظرائهم الأوروبيين

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بوابة الفجر



أعلن مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف، أن الوصول إلى قنوات روسية على التطبيق محظور في الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات، مشيرا إلى أن المستخدمين الروس يتمتعون بحرية أكبر من الأوروبيين.

وقال دوروف في بيان على "تلغرام": "تم تقييد الوصول إلى بعض وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي كجزء من العقوبات".

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، ما تزال قنوات "تلغرام" التابعة لوسائل الإعلام الغربية متاحة مجانا في روسيا.

وأضاف أنه "في الوقت نفسه تبقى جميع قنوات "تلغرام" التابعة لوسائل الإعلام الغربية متاحة مجانا في روسيا. من كان يظن أنه في عام 2025 سيتمتع مستخدمو "تلغرام" الروس بحرية أكبر من المستخدمين الأوروبيين؟".

وحجب الاتحاد الأوروبي حسابات وسائل إعلام روسية على "تلغرام"، وخصوصا وكالة "نوفوستي" وصحيفة "إزفيستيا" وRT و"روسيسكايا غازيتا" والقناة الأولى وقناة "روسيا 1" و"إن تي في

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