تعليم الفيوم يشارك فى مسابقة الهجرة غير الشرعية

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم فى المسابقة الفنية للهجرة غير الشرعية للعام الخامس على التوالي (مدرسة الشهيد يحيى البحيري الصناعية بنين إدارة أبشواى التعليمية - ومدرسة العدوة الفنية بنات إدارة شرق الفيوم) حيث شارك عدد 60 طالبة في المسابقة (كل مدرسة 30 طالبة).

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذة هالة أمين اللباد مدير إدارة التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.

تم توزيع حقائب أدوات الرسم لكل طالبة مشاركة من المدرستين، حيث تم ارسال حقائب الأدوات من منظمة الهجرة لكل المشاركين، تم توزيعها على طالبات المدرستين على أن يتم رسم اللوحات عن موضوع الهجرة غير الشرعية وتسليم ٦٠ لوحة فنية من المدرستين، للمشاركة فى المسابقة على مستوى الجمهورية حيث يتم تسليم اللواحات الفنية وتقييمها واختيار الفائزين من كل مدرسة مشاركة على أن يكون تسليم اللوحات فى موعد غايته يوم 15 فبراير 2025م.

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