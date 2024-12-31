التشكيل الرسمي لمواجهة الكويت والبحرين في نصف نهائي كأس خليجي 26

الفجر الرياضي
خليجي 26
خليجي 26

يستعد منتخب الكويت لخوض مواجهة قوية أمام البحرين، في إطار منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 26".

الكويت تواجه البحرين في كأس الخليج العربي

ويستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي، المواجهة النارية بين الكويت والبحرين، ضمن فعاليات نصف نهائي مسابقة كأس خليجي 26.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم الروماني استيفان كوفاكس.

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وصعد منتخب الكويت إلى دور نصف نهائي من كأس خليجي 26، بعد أن أحتل وصافة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط.

في المقابل، تأهل منتخب البحرين إلى دور نصف النهائي من المسابقة، بعد إعتلاء قمة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط.

وجاء تشكيل منتخب الكويت، كالتالي:

خالد الرشيدي - حمد الحربي - خالد إبراهيم - مشاري غنام - فهد الهاجري - سلطان العنزي - رضا هاني - فيصل زيدان - يوسف ناصر - معاذ الاصيمع - محمد دحام.

بينما جاء تشكيل منتخب البحرين كالتالي:

إبراهيم لطف الله - عبدالله الخلاصي - أمين بنغدي - وليد الحيام - حمد شمسان - كميل الأسود - السيد ضياء سعيد - محمد مرهون - علي مدن - مهدي حمدان - مهدي عبدالجبار.

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