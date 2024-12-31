عمان تفوز على السعودية بثنائية وتصعد إلى نهائي خليجي 26

الفجر الرياضي
عمان
عمان

نجح منتخب عمان الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره المنتخب السعودي، بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس خليجي.

وانطلقت أحداث مباراة السعودية ضد عمان، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة،  والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة السعودية ضد عمان في كأس خليجي

بدأت أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد عمان، بمحاولات هجومية من كلا الفريقين.

وحصل المنذر العلوي نجم منتخب عمان على بطاقة حمراء في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد عمان، بالتعادل السلبي

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب أرشد العلوي نجم منتخب عمان في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 74.

وأضاف علي البورسعيدي لاعب منتخب عمان الهدف الثاني في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

ثم أحرز محمد كنو لاعب خط وسط المنتخب السعودي هدف تقليص الفارق، في الدقيقة 87 بأسيست من زميله محمد القحطاني.

وحصل عبد الإله هوساوي نجم المنتخب السعودي على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+10 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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