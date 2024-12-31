نتيجة وملخص مباراة السعودية ضد عمان في كأس خليجي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تأهل منتخب عمان الأول لكرة القدم، إلى الدور النهائي من بطولة كأس الخليج، عقب تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره المنتخب السعودي، بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس خليجي.


أهداف مباراة السعودية ضد عمان في كأس خليجي

افتتح التسجيل اللاعب أرشد العلوي نجم منتخب عمان في شباك المنتخب السعودي عند الدقيقة 74؛ من أحداث الشوط الثاني.

الاتحاد السكندري: كنا نستحق ركلتي جزاء أمام الزمالك.. والحكم قتل اللقاء

نجم الزمالك يتلقى عرضين من الإمارات وليبيا

وتمكن علي البورسعيدي لاعب منتخب عمان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وسجل محمد كنو نجم المنتخب السعودي الهدف الأول، في الدقيقة 87 بأسيست من زميله محمد القحطاني.

وحصل عبد الإله هوساوي نجم المنتخب السعودي على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+10 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

مواد متعلقة

عمان تفوز على السعودية بثنائية وتصعد إلى نهائي خليجي 26

الأهلي أم الزمالك.. مصطفى محمد يحسم موقفه من العودة إلى مصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوفاء بالالتزام الوطني خلف قيادتنا الحكيمة

استمرت 6 شهور وانتظم فيها 25 مدربًا.. ختام الرخصة التدريبية الأفريقية للمدربين المصريين

حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون

نظام كييف: المسيرات الروسية "إف بي في" تشكل معضلة للقوات الأوكرانية

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

غدًا.. دور العرض المصرية تستقبل فيلم فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»