نتيجة وملخص مباراة السعودية ضد عمان في كأس خليجي 26

تأهل منتخب عمان الأول لكرة القدم، إلى الدور النهائي من بطولة كأس الخليج، عقب تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره المنتخب السعودي، بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس خليجي.



أهداف مباراة السعودية ضد عمان في كأس خليجي

افتتح التسجيل اللاعب أرشد العلوي نجم منتخب عمان في شباك المنتخب السعودي عند الدقيقة 74؛ من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن علي البورسعيدي لاعب منتخب عمان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وسجل محمد كنو نجم المنتخب السعودي الهدف الأول، في الدقيقة 87 بأسيست من زميله محمد القحطاني.

وحصل عبد الإله هوساوي نجم المنتخب السعودي على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+10 من الوقت المحتسب بدل الضائع.