وزير التعليم يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عام ميلادي جديد

أخبار مصر
بوابة الفجر

يتقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة  الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجموع المعلمين والشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار على مصرنا الحبيبة، مليئًا بالإنجازات والتقدم، داعيا الله عز وجل أن يديم الأمن والسلام والاستقرار والرخاء على وطننا العزيز.

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