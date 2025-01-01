عليك جمارك ولا لأ.. خطوات تفعيل وطريقة استخدام تطبيق تليفوني

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

فعلت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والحد من انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة.

ويأتي هذا التطبيق في سياق اعتزام الحكومة تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي تُجلب إلى مصر، سواء بصحبة المسافرين أو السائحين الذين تتجاوز إقامتهم 90 يومًا.

مميزات تطبيق تليفوني

- متاح لنظامي التشغيل أندرويد وiOS.
- يتيح تسجيل الأجهزة المحمولة بسهولة وأمان.
- إمكانية الاستعلام عن الجهاز عبر التطبيق.

خطوات تسجيل الهاتف المحمول عبر تطبيق "تليفوني"

- تحميل التطبيق: (لمستخدمي أندرويد: عبر متجر Google Play - لمستخدمي iPhone: عبر App Store).
- تسجيل البيانات الشخصية: يتطلب إدخال بيانات مثل جواز السفر ورقم الهاتف المحمول لإنشاء حساب.
- دفع الرسوم: يتم تسجيل طلبات الإعفاء ودفع الرسوم عبر التطبيق باستخدام طرق دفع آمنة.
- إتمام المعاملات: جميع الإجراءات تتم بسهولة وأمان عبر التطبيق.

أهداف التطبيق

يأتي إطلاق التطبيق كجزء من جهود وزارة المالية لمكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

وبحسب تصريحات المالية، فإن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل مصر بشكل غير قانوني، كما تبلغ خسائر الخزانة العامة بسبب الهواتف المهربة بنحو 60 مليار جنيه سنويًا، بمتوسط 5 مليارات جنيه شهريًا.

وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن إطلاق هذا التطبيق يمثل خطوة مهمة للحد من التهريب وتحقيق عوائد إضافية للخزانة العامة.

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