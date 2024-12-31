عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

اجتمع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، مساء اليوم بالمستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال أسبوع

وكلف مدير جمعية المستثمرين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال أسبوع يقوم خلاله الجهاز التنفيذي للمنطقة بتسيير الأعمال وذلك لاختيار مجلس يعبر عن المرحلة ويعمل للصالح العام.

لجنة لحصر المصانع التي ليس لديها وحدة معالجة الصرف الصناعي خلال 72 ساعة

كما كلف محافظ الدقهلية لجنة تضم ثلاثة من المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لحصر المصانع التي ليس لديها وحدة معالجة للصرف الصناعي والعرض خلال 72 ساعة لعمل بيارات صرف فيها لحين تطوير الشبكة، كما طلب سرعة البدء في عمل ملف لكل مصنع لسهولة تبادل البيانات وفحص السجلات وتوفير المعلومات، مشيرا إلى ضرورة التعاون الكامل بين الجهاز التنفيذي للمنطقة وجميع المستثمرين وسرعة حل المشكلات في إطار القانون.

سحب الأراضي المخصصة للمشروعات في حالة عدم بدء العمل فيها وعدم الجدية

وأكد محافظ الدقهلية في اجتماعه على سحب الأراضي المخصصة للاستثمار في حالة عدم الجدية والتي لم يتم العمل فيها للمشروعات الاستثمارية وعدم البدء فيها وعدم الجدية في العمل، كما وجه ببدأ العمل على تقسيم المصانع إلى ثلاث فئات أ،ب،ج حسب درجة خطورتها لتحديد آليات التعامل معها، ووجه لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل صيانة دورية للشبكة لحين رفع كفاءتها.

البدء في عمل ملف لكل مصنع لسهولة تبادل البيانات وفحص السجلات وتوفير المعلومات

وأكد "مرزوق "على توفير أوجه الدعم اللازم للمستثمرين الجادين في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، وأكد أنه جاري الانتهاء من اعادة هيكلة وتطوير منظومة الأمن بالمنطقة، ورفع كفاءة أفراد الأمن بعقد دورات تدريبية وزيادة عددهم، والانتهاء من منظومة كاميرات حديثة للحفاظ على أمن المنطقة وأفرادها والعاملين فيها والمستثمرين، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لتوفير مناخ استثمار حقيقي وأنه لا بد من تحديد خطواتنا للسير قدما في مسيرة التنمية، وأوضح أن هناك تنسيق وتعاون على أعلى مستوى لإنشاء وحدة صحية بأعلى المواصفات لخدمة المنطقة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض المنتجات، كما يتم إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة واتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة، وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، وأكد أن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها.

كذلك وجه محافظ الدقهلية إلى مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بسرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء الوحدة الصحية المتكاملة بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة وهيئة التنمية الصناعية لتكون على أعلى مستوى لتقديم خدمات طبية لأبناء المنطقة الصناعية وتوفير كافة أنواع العلاج لهم في مقرات عملهم، وأكد على حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين الذين يمثل نجاحهم هدفا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان.

من جانبهم أشاد المستثمرون بالجهود الفعلية للمحافظ التي لمسوها وزياراته المتكررة للمنطقة والبحث عن حلول للمشكلات ووجهوا رسالة شكر وتقدير للعمل الدؤوب الذي يقوم به محافظ الدقهلية للنهوض والارتقاء بالمنطقة الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة بما يخدم الاقتصاد الوطني.