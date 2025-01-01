محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي ويهنئ المواطنين بالعام الجديد

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محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الممشى السياحي بالمحافظة، للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال احتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية والعام الجديد 2025، حيث  شهدت الجولة أجواء من الفرح والبهجة، حيث حرص المحافظ على مشاركة المواطنين فرحتهم وتهنئتهم بهذه المناسبة السعيدة.

 

وخلال الجولة، هنأ محافظ بني سويف، المواطنين بحلول العام الميلادي الجديد، معربًا عن أمله في أن يكون عامًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات على أهالي بني سويف جميعًا، وقال المحافظ في تهنئته: " أنا في غاية السعادة أن أشارككم هذه اللحظات الجميلة على أرض بني سويف الغالية، التي ستظل دائمًا في قلب التنمية والتقدم، وأتمنى لكم عامًا مليئًا بالتوفيق والسعادة، وأتعهد بمواصلة العمل الجاد لتحقيق ما يليق بكم من خدمات ومشروعات تسهم في رفاهيتكم وسعادتكم".

 

وأشاد المواطنون بالممشى السياحي الذي أصبح متنفسًا حضاريًا لهم ولأسرهم، وموقعًا مميزًا يستقطب الزوار من المحافظات المجاورة، وأكدوا أن الممشى، بتصميمه العصري وموقعه المتميز، يمثل إضافة نوعية لبني سويف، حيث أصبح وجهة مثالية للاستجمام، إضافة إلى دوره كعنصر جذب سياحي لعدد من الأفواج الأجنبية، مما يعكس مكانته ضمن مشروعات "سياحة اليوم الواحد".

 

أكد محافظ بني سويف، أن مثل هذه المشروعات تعكس إلتزام الدولة بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن بني سويف تمتلك العديد من المقومات التي يتم العمل على استثمارها بشكل أفضل لتحقيق رؤية تنموية شاملة، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها  الشكر لأهالي بني سويف على دعمهم المتواصل، مؤكدًا أن كل الجهود التنموية تأتي في الأساس من أجلهم.

 

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة مواصلة جهود توفير كل الخدمات والسبل لضمان استمتاع المواطنين والزوار بالممشى خلال احتفالات رأس السنة، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة بالمممشى السياحي والكورنيش، وتنظيم حركة الدخول والخروج، مع توفير فرق عمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ خلال الاحتفالات.

 

رافق محافظ بني سويف في جولته الدكتور بلال حبش نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية، حيث أثنى المحافظ على الجهود المبذولة من جميع العاملين بادارة الكورنيش، مؤكدًا على مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

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