أكد الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، أن التجمع الخليجي في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) هو أكبر مكسب في هذه البطولة المهمة.

رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية: التجمع الخليجي أكبر مكسب

وقال الصباح أثناء حضوره حفل الغداء الذي أقامه الشيخ أحمد اليوسف نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة في "ديوان السالمية" تكريما للوفود المشاركة: "لعل أكثر ما يُميز بطولات الخليج تلك الفعاليات المصاحبة للمنافسات الرياضية، ونحن سعداء بهذا التجمع الرياضي الخليجي على أرض (الصداقة والسلام).

من جانبه، أكد سعد الحوطي، نجم كرة القدم الكويتية، وقائد المنتخب "الأزرق" في كأس العالم بإسبانيا عام 1982، أن الجيل الحالي لمنتخب بلاده بحاجة لمزيد من الدعم.

وقال الحوطي في تصريحات نشرها بيان إعلام "كرة القدم في عصرنا الحالي اختلفت كليا عما كانت عليه في السابق على مختلف الصعد، وأعتقد بأن مزيدا من الدعم من شأنه أن يدفع بلاعبي منتخب الكويت إلى مراكز أفضل، ومستويات فنية أعلى، وسيكون الأزرق حاضرا وبشكل فعال في المنافسات التي سيشارك فيها".

وأكد الحوطي أن جميع المنتخبات التي شاركت في البطولة كانت تمنى النفس بالمنافسة على اللقب، بعد مشاركتها بفرقها الأولى، وتقديمها أفضل ما لديها في مباريات الدور التمهيدي.

في المقابل، صرح سعد عناد، رئيس مجلس إدارة نادي الصليبخات الكويتي بأن فرحته ببطولة كأس الخليج مضاعفة.

وشدد عناد "بخلاف النجاح الكبير للبطولة، هناك أيضا افتتاح ملعب جابر المبارك بنادي الصليبخات والذي حاز على إشادة واعجاب الجميع بالمنشأة الرياضية المتكاملة".

وألمح عناد إلى أن ستاد جابر المبارك ساهم بإنعاش منطقة الصليبخات بالكامل، بعدما أصبحت محط أنظار الجماهير الخليجية، موضحا أن توقيت افتتاح الملعب بمناسبة انطلاق خليجي 26 جاء مثاليا بدرجة كبيرة، لتضاف منشأة رياضية حديثة الطراز إلى المنشآت الرياضية الكويتية الأخرى.