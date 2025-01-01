محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد

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الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد 

وجاء نصها:

"يسعدني  ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن محافظة الإسماعيلية وقياداتها التنفيذية وشعبها العريق، بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وكل عام وفخامتكم بخير."

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والسادة الوزراء والمحافظين بمناسبة العام الميلادي الجديد.

كما وجَّه أكرم التهنئة للشعب المصري عامة وأهالي محافظة الإسماعيلية بصفة خاصة، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الإسماعيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الميلادي الجديد

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