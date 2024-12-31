جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنظم ورشة عمل بعنوان "تصميم شوارع آمنة وصحية" لدعم أهداف التنمية المستدامة

في إطار اهتمام ودعم جهاز مدينة 6 أكتوبر لأهداف التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي، عقد الجهاز بالتعاون مع معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP)، وشركة سانوفي مصر، وشركة لافارج، ورشة عمل أولية بعنوان "تصميم شوارع آمنة وصحية".

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، أن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة "تحسين التقاطعات وسهولة الوصول إلى مناطق المدارس"، التي تهدف إلى تعزيز ممارسات التنقل المستدامة والآمنة للطلاب، وتوعية الطلاب بأهمية الاعتماد على رياضة العدو "المشي"، ورياضة ركوب الدراجات كوسائل نقل صحية ومستدامة.

وأُعلن المهندس محمد مصطفى، خلال الورشة عن مسابقة بين طلاب 3 مدارس هى: مدرسة رويال الدولية، ومدرسة النيل المصرية، والمدرسة المصرية للغات، وتهدف المسابقة إلى إشراك الطلاب في تصميم شوارع آمنة ومستدامة حول مدارسهم، مما يعزز مفهوم البيئة الصحية والمستدامة، حيث إن تجهيز الطرق المحيطة بالمدارس لتكون ملائمة للمشي وركوب الدراجات يسهم في تقليل رحلات السيارات وتحسين جودة الهواء في هذه المناطق.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة من خلال تنظيم فعالية وسيحصل الفائزون في المسابقة على 20 دراجة للمجموعات الفائزة، وستشهد الفعالية مشاركة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومسئولي المدارس في أنشطة عملية، مثل رسم وتخطيط الشوارع، واكتساب الخبرة في تصميم بيئات آمنة وصحية للجميع.

وسيشارك الحضور في مبادرات لزواعة الأشجار، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الشوارع الآمنة ودورها في تحسين جودة الهواء، خاصة للأطفال في المدارس.

وأوضحت المهندسة رشا أبوزيد، معاون رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هذه الجهود تأتى انطلاقًا من التزام جهاز المدينة، بتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وتحقيق جودة حياة أفضل للمجتمع.