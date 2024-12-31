"نيويورك بوست": ثلاثة متهمين في هجمات 11 سبتمبر قد يفلتون من عقوبة الإعدام





ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة قد يفلتون من عقوبة الإعدام بعد قرار المحكمة الجديد.

وقالت الصحيفة إن محكمة الاستئناف العسكرية ألغت يوم الاثنين أمرا أصدره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أبطل بموجبه في أغسطس الاتفاق السابق للمحاكمة بين الادعاء وثلاثة إرهابيين، خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، حول الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.

وأضافت: "لم يستطع أوستن إلغاء الاتفاقيات التي يمكن أن تنقذهم (الإرهابيين) من عقوبة الإعدام. وهذا القرار يمهد الطريق أمام محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، وشركائه للاعتراف بالذنب في جلسة استماع الأسبوع المقبل".

وأشارت إلى أنه ستتاح لأوستن إمكانية الطعن في قرار المحكمة هذا.

وأدانت بعض عائلات ضحايا الهجوم الصفقة، لإنهائها أي إمكانية لمحاكمات كاملة وعقوبات إعدام محتملة