تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

كشفت منصة Watch It عن البوسترات الأولى لمسلسلها الجديد “إقامة جبرية”، المقرر عرضه في 8 يناير المقبل.

وشارك الحساب الرسمي للمنصة على إنستجرام الصور الفردية الأولى لنجوم العمل، حيث ظهر كل من عايدة رياض، جلا هشام، أحمد والي، وحازم إيهاب بإطلالات تثير الفضول حول أدوارهم في المسلسل المنتظر.

كما إن مسلسل إقامة جبرية يضم مجموعة مميزة من النجوم الذين يشاركون في تقديم تجربة درامية مليئة بالإثارة والتشويق، إلى جانب البطولة التي تتولاها الفنانة هنا الزاهد، يشارك في العمل الفنان محمد الشرنوبي، الذي يقدم دورًا محوريًا في الأحداث، بالإضافة إلى النجمة صابرين التي تجسد شخصية الطبيبة النفسية.

أبطال وصناع مسلسل إقامة جبرية



جدير بالذكر أن مسلسل إقامة جبرية يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.