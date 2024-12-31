خرج ميشيل أنطونيو مهاجم فريق وستهام من المستشفى بعد قضاء 24 يومًا منذ الحادث المأساوى الذي تعرض له بسيارته وأدى إلى كسر فى القدم.

أنطونيو مهاجم فريق وستهام يغادر المستشفى بعد 24 يوما

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ميشيل أنطونيو خرج من المستشفى وسيكمل العلاج بمنزله حتى موعد عودته للتدريبات في فريق وستهام.

وأوضح التقرير أن إدارة وستهام ستبدأ التفاوض مع ميشيل أنطونيو في أقرب وقت ممكن لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أعلن نادي وستهام يونايتد الإنجليزي خضوع مهاجمه ميشيل أنطونيو لعملية جراحية عقب تعرضه لحادث سير خطير بسيارته أمس، لليتأكد غياب اللاعب عن الفريق لعدة أسابيع.

وتعرض ميشيل أنطونيو البالغ من العمر 34 عامًا لحادث مروري أدى إلى تحطم سيارته الفيراري، نقل على إثره إلى إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن أمس.

وقال البيان الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "x"، "يستطيع وست هام يونايتد التأكيد أن ميشيل أنطونيو خضع لعملية جراحية في كسر في الطرف السفلي بعد حادث مروري تعرض له بعد ظهر يوم السبت، سيستمر مراقبة مايكل في المستشفى خلال الأيام القادمة".

وأكد البيان: "يتمنى الجميع في النادي لميخائيل الشفاء العاجل ويودون أن يعربوا عن امتنانهم الصادق لأسرة كرة القدم بشكل عام على الدعم الهائل الذي قدمته منذ أخبار الأمس، فضلًا عن تقديم الشكر من القلب لخدمات الطوارئ والمستجيبين الأوائل الذين حضروا إلى ميشيل أنطونيو في أعقاب الحادث مباشرة، والفريق الطبي الذي يواصل مساعدته في تعافيه، وسوف يقدم النادي تحديثات إضافية عندما يكون ذلك مناسبًا".

وانضم الدولي الجامايكي، أنطونيو، إلى وست هام من نوتينجهام فورست، في عام 2015، وسجل منذ ذلك الحين 68 هدفا، في 268 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.