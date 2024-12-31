فيفا يعلن اطلاق عملية بيع تذاكر مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية بيع تذاكر مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيفا يعلن اطلاق عملية بيع تذاكر مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية

ويقام كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو القادمين، بمشاركة النادي الأهلي والذي يقع في المجموعة الأولى مع بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويضع ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية ضمن أهدافه الرئيسية خلال عام 2025، بسبب جوائزه المالية الكبرى.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية يعتبر الملكي النادي الأعلى قيمة بين الـ32 فريقا المشاركة في المونديال، وسيحصل على مبلغ ثابت قدره 30 مليون يورو بمجرد مشاركته في البطولة.  

الاتحاد السكندري: كنا نستحق ركلتي جزاء أمام الزمالك.. والحكم قتل اللقاء

جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير

وأشارت الصحيفة إلى أن مكافآت الميرينجي سترتفع إلى 35 مليون يورو، إذا حقق الفوز في جميع مبارياته خلال مرحلة المجموعات.

وأوضحت أن ريال مدريد إذا وصل إلى نصف النهائي، سيحصد 60 مليون يورو، وسيرتفع المبلغ إلى 80 مليون يورو في حال التأهل إلى النهائي.

وإذا فاز ريال مدريد باللقب، سيحصل على مكافأة إضافية قدرها 20 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن المكافآت المالية في المونديال ترتفع تدريجيا مع تقدم الفريق في البطولة، وإذا تمكن الريال من الفوز باللقب، سيجمع 100 مليون يورو، وهو مبلغ قريب مما حصل عليه بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت: "يضع الفيفا ريال مدريد في مكانة مختلفة بالمكافآت، بناء على معايير موضوعية، تشمل: تصنيف الفيفا (بالنسبة للأندية الأوروبية يُعتمد الاتحاد الدولي على تصنيف اليويفا)، والقيمة التسويقية، وأسعار حقوق البث التلفزيوني".

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

تفاصيل موقف مصابي الزمالك وموعد عودتهم للملاعب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

استمرت 6 شهور وانتظم فيها 25 مدربًا.. ختام الرخصة التدريبية الأفريقية للمدربين المصريين

نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نجدد العهد والوفاء بالالتزام الوطني خلف قيادتنا الحكيمة

حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون

نظام كييف: المسيرات الروسية "إف بي في" تشكل معضلة للقوات الأوكرانية

عاجل: قرارات هامة لـ محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه

تفاصيل البوسترات الأولى لمسلسل "إقامة جبرية"

غدًا.. دور العرض المصرية تستقبل فيلم فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»