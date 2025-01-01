إعدام 20 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك البشري بمطروح

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إعدام مواد غذائية
إعدام مواد غذائية فاسدة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة في الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصا على سلامة المواطنين وخاصة مع حلول العام الميلادى الجديد  ولمنع أى تجاوزات خاصة المغالاة في أسعار السلع الأساسية المقررة.

حيث قامت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتعاون مع مركز ومدينة مرسي مطروح ومديرية الصحة والطب البيطرى والتموين  والمرافق وكذلك  مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية. وبالمرور المفاجئ على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمدينة مرسي مطروح.

أوضح الأستاذ محمد انور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة أن اللجنة أسفرت عن تحرير عدد 6  محاضر  نظافة  و عدم استكمال الشهادات الصحية واشغال طريق وعدم الإعلان عن الاسعار، كذلك تحرير  عدد 4 انذارات لعدم الالتزام بالسلامه والصحة  المهنية  و عدم التأمين على بعض العاملين.  
كما  تم إعدام كمية 20 كجم  مواد غذائية  متنوعة  غير صالحة للاستخدام الأدمى.

كما وجه  اللواء محافظ مطروح باستمرار وتكثيف حملات المرور وخاصة مع قرب حلول احتفالات الإخوة الأقباط  بعيد الميلاد المجيد.

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