موعد تحري الهلال.. غرة شهر رجب في معظم دول العالم الإسلامي

تتحرى غالبية الدول الإسلامية هلال شهر رجب مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث تشير الحسابات الفلكية حسب مركز الفلك الدولي، إلى أن رؤية الهلال في هذا اليوم ستكون:

1- ممكنة بالتلسكوب من مناطق مثل أستراليا، جنوب غرب آسيا، ووسط وجنوب إفريقيا.

2- ممكنة بالعين المجردة في أجزاء كبيرة من أمريكا الوسطى والجنوبية.

3- ممكنة باستخدام تقنية التصوير الفلكي في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

غرة شهر رجب

بناءً على هذه البيانات، من المتوقع أن تكون غرة شهر رجب، يوم الأربعاء 01 يناير 2025 في معظم الدول الإسلامية، ويوم الخميس 02 يناير 2025 في الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط، مثل الهند، باكستان، وبنغلادش.

ظروف رؤية الهلال الثلاثاء 31 ديسمبر في بعض المدن:

- جاكرتا: يغيب القمر بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و21 دقيقة. الرؤية بالتلسكوب فقط وبصعوبة كبيرة.

- أبو ظبي: يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و58 دقيقة. الرؤية غير ممكنة حتى بالتلسكوب.

- الرياض: يغيب القمر بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و21 دقيقة. الرؤية بالتلسكوب فقط وبصعوبة كبيرة.

- عمان والقدس: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و35 دقيقة. الرؤية غير ممكنة حتى بالتلسكوب.

- القاهرة: يغيب القمر بعد 25 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و48 دقيقة. الرؤية غير ممكنة حتى بالتلسكوب.

- الرباط: يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و26 دقيقة. الرؤية بالتلسكوب فقط وبصعوبة كبيرة.

تفسير القيم الفلكية

- أقل مدة مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة هي 29 دقيقة.

- أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة هو 15 ساعة و33 دقيقة.

ومع ذلك، تعتمد رؤية الهلال على عوامل أخرى مثل بعده الزاوي عن الشمس وارتفاعه عن الأفق وقت الرصد.

مشروع رصد الأهلة

يمكن متابعة نتائج رصد الهلال عبر موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي (www.AstronomyCenter.net).

وتم إطلاق المشروع في عام 1998، ويضم أكثر من 1500 عضو من علماء وهواة فلك، ويشجع المشروع المهتمين على تحري الهلال وإرسال نتائجهم، التي تُنشر بعد مراجعتها.